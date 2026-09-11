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Арестован житель Тамбовской области, передававший Украине данные об объектах ТЭК

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Тамбовской области мужчины, который по заданию украинских спецслужб собирал сведения о военных объектах и объектах ТЭК в регионе. Он арестован по решению суда.

По данным ЦОС, мужчина 2006 года рождения инициативно связался с представителем военной разведки Украины и передал информацию о военных объектах, а также объектах промышленного и топливно-энергетического комплексов Тамбовской и соседних областей.

Следственным отделением УФСБ России по Тамбовской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России.

Тамбовская область
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