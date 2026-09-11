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Танки Т-80БВМ оснастили новой всеракурсной защитой от дронов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU -" Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") разработал и внедрил в серийное производство новый штурмовой комплект всеракурсной защиты для танков Т-80БВМ, сообщили в пресс-службе концерна в пятницу.

"Штурмовой комплект защиты уже поставляется в составе новых партий танков Т-80БВМ, направляемых в войска для выполнения специальных задач в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении пресс-службы.

По её данным, ранее подобные защитные экраны изготавливались силами ремонтных бригад и экипажей непосредственно в зоне боевых действий. "Конструкторы УВЗ проанализировали этот опыт и создали надежную штатную альтернативу полевым модификациям", - сообщили в концерне.

В УВЗ отметили, что заводское исполнение гарантирует строгое соответствие стандартам прочности, весовых нагрузок и эргономики танка Т-80БВМ. "Промышленный комплект прошел полный цикл заводских испытаний, что исключает избыточную нагрузку на ходовую часть и механизмы машины", - сообщила пресс-служба концерна.

"Мы находимся в постоянном прямом контакте с военнослужащими на передовой. Оперативная реакция на их запросы позволила нам в кратчайшие сроки разработать и запустить в производство новый штурмовой комплект защиты от БПЛА", - подчеркнули в УВЗ.

По информации пресс-службы, главная особенность новой системы, призванной защитить боевые машины от атак беспилотников, - использование специальных высокопрочных стальных канатов (тросов).

"Стальные тросы при ударе деформируют корпус кумулятивного боеприпаса или вызывают его подрыв на безопасном от основной брони расстоянии. При этом гибкая конструкция не снижает подвижность танка, не ограничивает обзор экипажа и не мешает работе с прицельными комплексами", - сообщили в УВЗ.

"Танки Т-80БВМ, оснащенные газотурбинными двигателями, подтверждают свою высокую эффективность, а новая защита существенно повышает их стойкость в условиях современного общевойскового боя", - сказали в пресс-службе концерна.

По официальным данным, Т-80БВМ - усовершенствованная версия танка Т-80БВ. Эти танки приспособлены для действий в условиях низких температур.

Уралвагонзавод УВЗ Ростех Т-80БВМ
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