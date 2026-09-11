Глава Минюста заявил об эффективности наказаний, не связанных с изоляцией от общества

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Современная юридическая наука и практика убедительно доказывают эффективность применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

"Это позволяет выстроить гибкую систему исправления, сохраняющую экономический и человеческий потенциал государства при строгом соблюдении принципа неотвратимости наказания", - сказал он на XI заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств - участников СНГ.

По его словам, одним из наиболее эффективных видов таких наказаний в РФ являются принудительные работы. "Полагаю, что опыт их применения будет интересен нашим коллегам из дружественных стран", - сказал Чуйченко.