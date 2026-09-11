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Механизм финансирования сетей прописали в обновленном законопроекте об инвестициях в электроэнергетику

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В законопроект об инвестициях в российскую электроэнергетику в его обновленной версии добавили механизм окупаемости строительства объектов для электросетевых компаний, следует из документа, размещенного на едином портале проектов нормативных и правовых актов.

Так, появилось понятие услуг "по развитию единой национальной (общероссийской) электрической сети", а также услуг "формированию и использованию федерального мобильного резерва мощности". И те, и другие будет оказывать организация "по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью", то есть "Россети".

Как и предполагалось, оплата этих услуг будет обязательной для потребителей ОРЭМ. "Покупатели электрической энергии - субъекты оптового рынка, обязаны оплачивать услуги по развитию единой национальной (общероссийской) электрической сети, формированию и использованию федерального мобильного резерва мощности, оказанные по договорам оказания такой услуги, заключенным в порядке, установленном правилами оптового рынка", - отмечается в документе.

Соответствующая плата за услуги сетей должна обеспечить сетям компенсацию расходов (в том числе планируемых) на мероприятия по развитию, "перечень которых утверждается правительством Российской Федерации", а также обеспечить выручку для работы по формированию и развитию федерального мобильного резерва мощности.

Согласно законопроекту, стоимость услуг по обслуживанию сети и формированию мобильного резерва будет формироваться "организациями коммерческой инфраструктуры оптового рынка исходя из данных, которыми они располагают на момент формирования таких цен и стоимости".

Спорная тема о регулировании выплат дивидендов энергокомпаниями с госдолей осталась в обновленной версии законопроекта. Как сообщалось, предлагалось до 2042 г. в рамках принятия решения о выплате дивидендов приоритетное направление чистой прибыли госэнергокомпаний на инвестиции в строительство объектов электроэнергетики (но соответствующие предложения не нашли поддержки в Минэкономразвития).

Первую версию законопроекта "О содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики" Минэнерго опубликовало в начале года.

Документ, в частности, предполагает учреждение РФ публично-правовой компании "Росэнергопроект" в качестве института развития в электроэнергетике, который среди прочего займется разработкой, актуализацией типовой документации и технологических решений, формированием отраслевого заказа, утверждением предельных нормативов цен на энергооборудование.

Кроме этого предлагается создание государственного оператора финансовой поддержки. Им может стать определенная правительством РФ госкорпорация развития или институт развития, не менее 50%+1 акция в котором принадлежит РФ, либо их дочерняя кредитная организация.

На данный момент в РФ действуют несколько механизмов финансирования проектов в электроэнергетике за счет платежей крупных промышленных потребителей. В частности, таким образом реализуются проекты строительства и модернизации тепловой генерации, проекты в энергодефицитных районах юга РФ и Сибири, ВИЭ, ряд новых энергоблоков на российских АЭС "Росатома".

"Должен быть все-таки национальный проект в области электроэнергетики, потому что объем, который нам надо сделать... построить 88 ГВт новой генерации и 66 ГВт модернизации, плюс огромное количество сетей", - говорил ранее министр энергетики Сергей Цивилев.

Минэкономразвития Минэнерго Россети Росатом
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