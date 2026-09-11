Площадь пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой достигла 4,5 га

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - До 4,5 га увеличилась площадь пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой (Краснодарский край), активное горение отмечено на 1,5 га, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова в пятницу.

"Продолжается тушение природного пожара на территории заповедника "Утриш". Площадь пожара составляет 4,5 га с активным горением на 1,5 га. Ночью все силы были брошены на предотвращение распространения огня в сторону поселка Малый Утриш. В этой части его удалось остановить, сейчас огонь движется в противоположном направлении", - написала Маслова в своем канале в Max.

По ее информации, в тушении пожара задействованы 47 человек и 17 единиц техники. Работают представители МЧС, РСЧС, лесничества, казачества, действуют мотопомпы, на склон подвозят воду мотоциклисты. Планируется наращивание сил и средств, в том числе с помощью авиации.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в заповеднике под Анапой в районе Малого Утриша произошел природный пожар на площади 1,5 га.