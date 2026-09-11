Белгородская область получит 1 млрд рублей на закупку РЛС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о выделении региону 1 млрд рублей на закупку радиолокационных станций (РЛС).

"По итогам встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным региону выделен 1 млрд рублей на закупку радиолокационных станций", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его словам, в области усиливают меры по защите и безопасности жителей от атак ВСУ.

"Наращиваем мощности по защите неба и перехвату дронов, обучаем и формируем дополнительные батальоны "БАРС-Белгород" на наиболее опасных участках приграничья. Также занимаемся развитием системы оповещения, усиливаем мобильные огневые группы", - сообщил Шуваев.

Кроме того, выделены средства на установку дополнительных укрытий в Белгороде – в местах массового скопления людей, добавил он.