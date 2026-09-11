Два промышленных объекта подверглись атаке дронов на севере Пермского края

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Два промышленных объектах на севере Пермского края атакованы беспилотниками, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем канале в мессенджере Мах.

"Идет массированная атака на северные территории края (...) В результате атаки есть налет на два промышленных объекта. Пострадавших нет", - написал глава региона.

Он добавил, что проводится мониторинг качества воздуха. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Всего, по данным губернатора, на данный момент сбиты 36 БПЛА, все они упали за пределами жилых районов.