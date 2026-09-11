Глава ЦИК РФ 17 сентября выступит с докладом о готовности к выборам

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в четверг выступит с докладом о готовности избирательной системы РФ к предстоящим выборам.

"Уже 17-го (сентября) я, от имени вас, дорогие коллеги, сделаю доклад о готовности", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

По ее словам, во вторник, 15 сентября, ЦИК проведет "большое завершающее" заседание комиссии "перед началом самого важного, завершающего этапа нашей выборной кампании".

Информационный центр ЦИК России, который будет освещать ход голосования на выборах в рамках единого дня голосования, начнет работу 17 сентября, добавили в комиссии.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.