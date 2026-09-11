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Минобороны РФ сообщило о расширение зоны контроля в Запорожской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что под контроль российских войск перешел крупный район обороны ВСУ в Запорожской области площадью свыше четырёх квадратных километров, включая территорию населенного пункта Зоревка.

"Освобождение населённого пункта Зоревка позволило подразделениям группировки "Восток" расширить зону контроля западнее Коммунаровки и создать условия для дальнейшего продвижения на данном участке в Запорожской области", - заявили в военном ведомстве в пятницу.

"Потери ВСУ составили до двух взводов живой силы. Уничтожены две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три наземных роботизированных комплекса и более 20 тяжёлых гексакоптеров типа "Баба-Яга", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, уже проведена зачистка Зоревки и прилегающих позиций.

Минобороны РФ ВСУ Запорожская область
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