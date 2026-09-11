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Дело о хищении 768 млн руб. бывшими топ-менеджерами "Роснано" передано в суд

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ направила в Гагаринский суд Москвы уголовное дело двух бывших топ-менеджеров "Роснано" о хищении у госкорпорации 768 млн рублей под видом продажи долей в компании "Акрилан", сообщили в пятницу в надзорном ведомстве.

Перед судом предстанут гендиректор ООО "Акрилан" Олег Кузин, начальник юридического отдела общества Татьяна Шадеева, бывший старший управляющий директор по инвестиционной деятельности Инвестиционного дивизиона "К" "Роснано" Сергей Вахтеров и управляющий этого же подразделения Иван Гончар. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой лиц, в особо крупном размере).

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"Как полагает следствие, с 31 января 2019 года по 16 ноября 2020 года Кузин, Шадеева, Вахтеров, Гончар и ряд неустановленных лиц похитили имущество АО "Роснано", предоставив коллегиальным органам управления ложные сведения о реальной рыночной стоимости принадлежащей корпорации доли в размере 69,93% в уставном капитале ООО "Акрилан"", - сообщили в Генпрокуратуре.

В результате доля была продана подконтрольному ООО "ВладАкрил" за 800 млн рублей вместо рыночных 1,58 млрд рублей. По оценке прокуроров, ущерб составил 768 млн рублей.

Роснано Акрилан Татьяна Шадеева Олег Кузин Иван Гончар Сергей Вахтеров
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