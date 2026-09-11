Дело о хищении 768 млн руб. бывшими топ-менеджерами "Роснано" передано в суд

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ направила в Гагаринский суд Москвы уголовное дело двух бывших топ-менеджеров "Роснано" о хищении у госкорпорации 768 млн рублей под видом продажи долей в компании "Акрилан", сообщили в пятницу в надзорном ведомстве.

Перед судом предстанут гендиректор ООО "Акрилан" Олег Кузин, начальник юридического отдела общества Татьяна Шадеева, бывший старший управляющий директор по инвестиционной деятельности Инвестиционного дивизиона "К" "Роснано" Сергей Вахтеров и управляющий этого же подразделения Иван Гончар. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой лиц, в особо крупном размере).

"Как полагает следствие, с 31 января 2019 года по 16 ноября 2020 года Кузин, Шадеева, Вахтеров, Гончар и ряд неустановленных лиц похитили имущество АО "Роснано", предоставив коллегиальным органам управления ложные сведения о реальной рыночной стоимости принадлежащей корпорации доли в размере 69,93% в уставном капитале ООО "Акрилан"", - сообщили в Генпрокуратуре.

В результате доля была продана подконтрольному ООО "ВладАкрил" за 800 млн рублей вместо рыночных 1,58 млрд рублей. По оценке прокуроров, ущерб составил 768 млн рублей.