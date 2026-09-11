Ребенок погиб в Иваново, упав с горки в ТЦ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в городе Иваново возбудили уголовное дело в связи со смертью ребенка, упавшго с горки в торговом центре, сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным надзорного ведомства, шестилетний мальчик в парке аттракционов в одном из торговых центров начал залезать по внешней части горки и упал. Ребенок был госпитализирован, впоследствии он скончался в больнице, говорится в сообщении.

Дело заведено по пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой района. Надзорное ведомство также проверит соблюдение требований законодательства при оказании развлекательных услуг.