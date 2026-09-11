Более 100 нелегальных мигрантов выдворят из России после рейдов в Дмитрове

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Подмосковная полиция выявила в ходе проверок на территории Дмитровского округа более 100 нелегальных мигрантов из стран Европы и Азии, они будут выдворены из РФ, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу.

На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тыс. рублей.

"В отношении 100 иностранцев принято решение о выдворении за пределы страны в форме контролируемого самостоятельного выезда, а девять мигрантов помещены в центр временного содержания для принудительной депортации", - сказала Петрова.

Ранее сотрудники УМВД РФ "Дмитровское" провели мероприятие "Нелегал-2026", направленное на пресечение незаконной миграции. Полицейские проверили сельскохозяйственные объекты, склады, хостелы и места массового пребывания иностранцев.