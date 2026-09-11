В РФ заработал телефон психологической помощи для школьников

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ запустило линию психологической помощи "Школа доверия": по единому бесплатному номеру 8-800-707-02-01 школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях.

"Зачастую родители и педагогические работники не реагируют на сигналы, которые приводят к трагическим последствиям. Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов журналистам в пятницу.

В пресс-службе ведомства уточнили, что по номеру можно получить поддержку по широкому кругу тем: адаптация в школе, агрессивное поведение, переживания из-за успеваемости, нежелание ходить на занятия, низкая учебная мотивация, конфликты со сверстниками и взрослыми, сложности в общении родителей со школой, отсутствие друзей, неразделенная любовь и другие вопросы.

Круглосуточная линия организована на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета.