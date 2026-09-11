Заместители глав МИД России и Ирана обсудили укрепление стратпартнерства

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в пятницу встретился в Москве с замглавы МИД Ирана Мехди Собхани, прибывшим в российскую столицу с официальным визитом, сообщает МИД РФ.

"В ходе обстоятельной беседы состоялся обмен мнениями по актуальным темам двусторонних отношений и внешнеполитического взаимодействия. Стороны подтвердили приверженность последовательному укреплению российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном ведомством.

Отмечается, что в ходе встречи "было уделено внимание вопросам функционирования дипломатических представительств и консульских учреждений двух стран с прицелом на создание для них максимально благоприятных условий на взаимной основе".