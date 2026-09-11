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Шесть человек пострадали в результате ударов ВСУ по территории ЛНР за сутки

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли удары по 16 муниципалитетам Луганской Народной Республики, в результате чего пострадали шесть мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В Лутугинском муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по бензовозу на автозаправочной станции, ранения получили двое работников АЗС", - написал Пасечник в своем канале в Max в пятницу.

Глава ЛНР добавил, что на автомобильной дороге в районе села Орехово Антрацитовского муниципального округа ВСУ атаковали хлебный фургон, ранен водитель.

Также, по данным Пасечника, в Сватовском муниципальном округе от ударов ВСУ пострадали 71-летняя женщина и 43-летний мужчина.

"В Кременском округе атакована придомовая территория, ранена 55-летняя женщина", - добавил он.

Пасечник отметил, что в всего за сутки под огонь ВСУ попали 16 муниципалитетов ЛНР.

"Системами ПВО и силами МОГ (мобильные огневые группы - ИФ) над территорией республики уничтожено порядка 100 вражеских целей", - написал глава региона.

ЛНР Леонид Пасечник
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