Шесть человек пострадали в результате ударов ВСУ по территории ЛНР за сутки
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли удары по 16 муниципалитетам Луганской Народной Республики, в результате чего пострадали шесть мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В Лутугинском муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по бензовозу на автозаправочной станции, ранения получили двое работников АЗС", - написал Пасечник в своем канале в Max в пятницу.
Глава ЛНР добавил, что на автомобильной дороге в районе села Орехово Антрацитовского муниципального округа ВСУ атаковали хлебный фургон, ранен водитель.
Также, по данным Пасечника, в Сватовском муниципальном округе от ударов ВСУ пострадали 71-летняя женщина и 43-летний мужчина.
"В Кременском округе атакована придомовая территория, ранена 55-летняя женщина", - добавил он.
Пасечник отметил, что в всего за сутки под огонь ВСУ попали 16 муниципалитетов ЛНР.
"Системами ПВО и силами МОГ (мобильные огневые группы - ИФ) над территорией республики уничтожено порядка 100 вражеских целей", - написал глава региона.