Поиск

Житель Калининградской области арестован за убийство беременной 17 лет назад

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Житель Калининградской области заключен под стражу по обвинению в убийстве беременной женщины, совершенном в 2009 году в городе Полесске, сообщает СУ СКР по региону в пятницу.

По данным следствия, 10 мая 2009 года в парке Полесска обнаружили тело 22-летней местной жительницы с множественными колото-резаными ранениями. Потерпевшая находилась на 31-32-й неделе беременности.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым, однако правоохранители получили информацию о причастности к убийству 60-летнего местного жителя. Благодаря новым экспертно-криминалистическим возможностям ольфакторная судебная экспертиза установила наличие на одежде жертвы запахового следа обвиняемого. Также в ходе психофизиологического исследования у него выявили реакции, свидетельствующие о его участии в убийстве девушки.

Как установило следствие, накануне обнаружения тела женщины у фигуранта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с ней, в ходе которого он нанес ей множественные удары складным ножом, после чего скрылся.

Мужчине предъявлено обвинение по пп."г, д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенном с особой жестокостью). Он арестован до 7 октября текущего года.

Также ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

СКР Калининградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Площадь пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой выросла до 9 га

Суд отказал в иске к бывшим и нынешним частным акционерам Петербургского нефтетерминала

 Суд отказал в иске к бывшим и нынешним частным акционерам Петербургского нефтетерминала

Сбой в работе электронных сервисов произошел в "Пулково"

Почти 73 тыс. иностранцев выдворены из России в первом полугодии

В Самарской области беспилотник попал в здание с территориальным избиркомом

В РФ появится мультирежимное учреждение для осужденных и содержащихся под стражей лиц

 В РФ появится мультирежимное учреждение для осужденных и содержащихся под стражей лиц

Обломки БПЛА повредили дома и гражданские объекты в Дзержинске Нижегородской области

Крупнейшие операторы РФ запустили первые коммерческие сети 5G в 16 городах

 Крупнейшие операторы РФ запустили первые коммерческие сети 5G в 16 городах

Свыше 90 БПЛА и ракет ликвидированы в Ростовской области

Фондовые индексы США снизились на статистике и росте нефтяных цен

 Фондовые индексы США снизились на статистике и росте нефтяных цен
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 117 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11677 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3700 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов