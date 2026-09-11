Житель Калининградской области арестован за убийство беременной 17 лет назад

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Житель Калининградской области заключен под стражу по обвинению в убийстве беременной женщины, совершенном в 2009 году в городе Полесске, сообщает СУ СКР по региону в пятницу.

По данным следствия, 10 мая 2009 года в парке Полесска обнаружили тело 22-летней местной жительницы с множественными колото-резаными ранениями. Потерпевшая находилась на 31-32-й неделе беременности.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым, однако правоохранители получили информацию о причастности к убийству 60-летнего местного жителя. Благодаря новым экспертно-криминалистическим возможностям ольфакторная судебная экспертиза установила наличие на одежде жертвы запахового следа обвиняемого. Также в ходе психофизиологического исследования у него выявили реакции, свидетельствующие о его участии в убийстве девушки.

Как установило следствие, накануне обнаружения тела женщины у фигуранта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с ней, в ходе которого он нанес ей множественные удары складным ножом, после чего скрылся.

Мужчине предъявлено обвинение по пп."г, д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенном с особой жестокостью). Он арестован до 7 октября текущего года.

Также ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.