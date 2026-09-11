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Медсопровождение участников и гостей организовано на фестивале молодежи в Екатеринбурге

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России координирует организацию медицинской помощи на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"При координации Минздрава России организовано комплексное медицинское сопровождение участников и гостей Международного фестиваля молодежи, который открылся сегодня в Екатеринбурге", - сказал Кузнецов журналистам в пятницу.

На площадках работают медицинские пункты и обеспечено дежурство врачебных бригад, в том числе для оказания помощи в экстренной и неотложной форме, отметил помощник министра.

По словам Кузнецова, медицинская помощь на фестивале выстроена по принципу многоуровневой системы, что позволяет обеспечивать помощь на всех этапах - от первичного до стационарного.

Всего к работе на форуме привлечено порядка 190 медицинских работников, а также 60 волонтеров-медиков. С учетом резерва на объектах фестиваля задействованы 4 медицинских пункта, 15 бригад скорой медицинской помощи, в том числе 5 бригад вне периметра - для обеспечения помощи в аэропорту, на железнодорожном вокзале и в гостиницах для аккредитованных лиц, добавил помощник министра.

В Екатеринбурге с 11 по 17 сентября проходит Международный фестиваль молодежи, который примет 10 тыс. участников из 190 стран.

Екатеринбург Минздрав Международный фестиваль молодежи
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