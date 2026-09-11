Локомотив сбил грузовик на переезде в Алтайском крае

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Локомотива врезался в грузовик на железнодорожном переезде в Алтайском крае, пострадал водитель большегруза, сообщает пресс-служба Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

ДТП произошло в 16:45 по местному времени (12:45 мск) на железнодорожном переезде между станциями Поспелиха и Шипуново ЗСЖД. Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся локомотивом с вагоном-дефектоскопом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля.

Схода подвижного состава нет.

В связи с происшествием задержан скорый пригородный поезд N7018 "Просторы Алтая" сообщением Рубцовск - Барнаул.