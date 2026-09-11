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ЦБ РФ ожидает восстановление выбывших производственных мощностей до конца года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Банк России сохраняет свою оценку сроков восстановления выбывших производственных мощностей, предполагая, что это произойдет до конца года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набуиллина.

"Что касается оценки сроков (восстановления - ИФ) выбывших мощностей, мы также не меняли предпосылки, считаем, что произойдет их восстановление до конца года", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, где было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых.

Председатель ЦБ также отмечала, что если восстановление производственных возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения, в результате чего вырастет давление на цены.

ЦБ РФ Эльвира Набуиллина
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