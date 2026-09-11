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Путин заявил о попытках Запада вернуть былое лидерство неприглядными методами

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются вернуть былое лидерство, и эта борьба обретает неприглядные формы на государственном уровне в виде таких инструментов как уничтожение промышленных и логистических объектов, захват морских судов и санкции.

"К сожалению, наши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает порой неприглядные формы, о чем здесь тоже только что коллега из Ирана говорил. Причем такие неприглядные формы на государственном уровне", - сказал Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС.

Он отметил, что в ход идут даже "инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов".

"Предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда, а также применяются незаконные ограничения вместе с угрозами так называемых вторичных санкций против тех, кто не согласен действовать в чужих интересах, а защищает свои национальные интересы", - сказал глава российского государства.

Президент РФ напомнил, что в отношении России введено более 30 тысяч санкций. "Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых", - сказал Путин.

По его словам, на смену "старым лидерам, которые были в авангарде экономического роста во второй половине прошлого века, приходят новые локомотивы развития". "Всё-таки в природе так происходит всегда, в мире человека происходит так всегда, и в экономике это происходит неизбежно. Всё время происходят изменения, мир меняется", - резюмировал глава российского государства.


Владимир Путин БРИКС
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