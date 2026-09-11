Власти Тюменской области пообещал помощь пострадавшим от пожара цыганским семьям

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Семьям, пострадавшим в результате крупного пожара в поселке Славянский в Тюмени в ночь на 11 сентября, окажут помощь, сообщил комитет по делам национальностей Тюменской области.

"Около 90 человек остались без жилья, документов, вещей и продуктов питания. Погибших и пострадавших нет, однако огонь серьезно повредил имущество цыганских семей, проживающих в поселении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в поселок выехали представители комитета и Ассамблеи народов России. Они на месте оценили масштаб ущерба, определили, что требуется людям в первую очередь.

"Первая помощь уже поступила. Все, кто готов оказать необходимую помощь пострадавшим семьям, могут обратиться в региональное отделение Ассамблеи народов России", - информирует комитет.

Как сообщалось, накануне в Тюмени произошел пожар в частном секторе на Салаирском тракте, общая площадь составила около 700 кв. м, огонь охватил семь жилых строений. Пострадавших не было.