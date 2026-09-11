Поиск

Человек погиб из-за атаки БПЛА на Белгородскую область

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Женщина погибла, еще трое ранены в результате атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.

"В посёлке Октябрьский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте. Трое пострадавших доставлены в местную больницу", - говорится в сообщении.

Один из пострадавших - ребенок девяти лет, он находится в тяжелом состоянии, уточнили в оперштабе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Владимир Путин назвал первопричину трагедии на Украине

Путин заявил, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

 Путин заявил, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

Путин заявил о формировании контуров справедливого миропорядка в рамках БРИКС

 Путин заявил о формировании контуров справедливого миропорядка в рамках БРИКС

Электронные сервисы "Пулково" заработали после технического сбоя

В Архангельской области 12 человек погибли в ДТП с автобусом и лесовозом

Что произошло за день: пятница, 11 сентября

Площадь пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой выросла до 10 га

Суд отменил регистрацию на выборы в Госдуму кандидата от краснодарского "Яблока"

Медведев подчеркнул необходимость довести СВО до победного конца

Медведев сравнил "бредовость" слухов о нападении РФ на Европу с разговорами о мобилизации
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3701 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11681 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов