Человек погиб из-за атаки БПЛА на Белгородскую область

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Женщина погибла, еще трое ранены в результате атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.

"В посёлке Октябрьский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте. Трое пострадавших доставлены в местную больницу", - говорится в сообщении.

Один из пострадавших - ребенок девяти лет, он находится в тяжелом состоянии, уточнили в оперштабе.