Медведев заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России

Фото: Секретариат заместителя председателя Совета безопасности РФ/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Необходимости в мобилизации в России нет, такие слухи распространяет Украина из-за низкого уровня укомплектованности их подразделений на уровне 20-30%, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"У нашего противника все очень плохо выглядит. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться, потому что в некоторых случаях укомплектованность подразделений у них сейчас на уровне 20-30%", - сказал Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Кадры поездки он опубликовал в своем канале в Max.

Но для того, чтобы эту картинку поменять, отметил он, Киев распространяет информацию, что Россия на пороге мобилизации. "Я этим непосредственно занимаюсь по поручению верховного главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить: у нас нет никакой необходимости в мобилизации", - сказал Медведев.

Он подчеркнул: "темпы комплектования по контракту, они ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года".

Медведев также выразил мнение, что слухи о скорой мобилизации в России нацелены на то, чтобы возбудить население перед выборами в Думу.

"Поэтому всё это враньё, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную думу. Так что ещё раз хочу отметить, что никаких планов на эту тему у руководства страны не существует", - подчеркнул он.







