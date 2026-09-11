Поиск

Медведев заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России

Медведев заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России
Фото: Секретариат заместителя председателя Совета безопасности РФ/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Необходимости в мобилизации в России нет, такие слухи распространяет Украина из-за низкого уровня укомплектованности их подразделений на уровне 20-30%, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"У нашего противника все очень плохо выглядит. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться, потому что в некоторых случаях укомплектованность подразделений у них сейчас на уровне 20-30%", - сказал Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Кадры поездки он опубликовал в своем канале в Max.

Но для того, чтобы эту картинку поменять, отметил он, Киев распространяет информацию, что Россия на пороге мобилизации. "Я этим непосредственно занимаюсь по поручению верховного главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить: у нас нет никакой необходимости в мобилизации", - сказал Медведев.

Он подчеркнул: "темпы комплектования по контракту, они ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года".

Медведев также выразил мнение, что слухи о скорой мобилизации в России нацелены на то, чтобы возбудить население перед выборами в Думу.

"Поэтому всё это враньё, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, особенно в преддверии выборов в Государственную думу. Так что ещё раз хочу отметить, что никаких планов на эту тему у руководства страны не существует", - подчеркнул он.



Дмитрий Медведев Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев подчеркнул необходимость довести СВО до победного конца

Медведев сравнил "бредовость" слухов о нападении РФ на Европу с разговорами о мобилизации

Медведев заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России

 Медведев заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России

Песков заявил, что условия РФ по урегулированию на Украине не изменились

 Песков заявил, что условия РФ по урегулированию на Украине не изменились

Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов

 Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов

В российских колониях отбывают наказание 16 американцев

Площадь пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой выросла до 9 га

Суд отказал в иске к бывшим и нынешним частным акционерам Петербургского нефтетерминала

 Суд отказал в иске к бывшим и нынешним частным акционерам Петербургского нефтетерминала

Сбой в работе электронных сервисов произошел в "Пулково"

Почти 73 тыс. иностранцев выдворены из России в первом полугодии
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 117 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11677 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3700 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов