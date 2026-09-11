Владимир Путин раскритиковал ощущение превосходства Запада

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Проблема глобального Запада заключается в том, что они после распада СССР почувствовали себя на вершине Олимпа и полагали, что им все позволено, но их ошибки увеличиваются как снежный ком, заявил президент России Владимир Путин.

"Все совершают ошибки, и у нас немало ошибок во всем мире, но проблема для глобалистского Запада в том, что они после окончания Холодной войны и развала Советского Союза почувствовали себя на вершине Олимпа и, видимо, полагали, что им, а., все позволено и б. - что они те кто ошибок никогда не допускают", - сказал Путин журналистам.

"И они начали эти ошибки увеличиваться, наращиваться как снежный ком", - добавил президент.

Глава государства отметил, что в сфере безопасности речь шла о попытке "дожать РФ сначала с помощью террористов на Кавказе, сепаратистов, потом с помощью других инструментов, сейчас вот с помощью и неонацистского режима на Украине".