Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены пять человек

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пять человек, среди которых трое несовершеннолетних, получили ранения в результате атаки БПЛА по автомобилю в Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.

"В селе Ржевка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранения получили пять человек, среди которых трое детей. Все пострадавшие доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Женщина, двое детей - мальчик и девочка 7 лет - и 16-летний юноша получили осколочные ранения тела. У мужчины травматическая ампутация руки и ноги", - говорится в сообщении оперштаба.