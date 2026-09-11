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Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены пять человек

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пять человек, среди которых трое несовершеннолетних, получили ранения в результате атаки БПЛА по автомобилю в Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.

"В селе Ржевка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранения получили пять человек, среди которых трое детей. Все пострадавшие доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Женщина, двое детей - мальчик и девочка 7 лет - и 16-летний юноша получили осколочные ранения тела. У мужчины травматическая ампутация руки и ноги", - говорится в сообщении оперштаба.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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