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Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Приамурье

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Выезд автомобиля на встречную полосу движения на одной из автодорог в Тамбовском округе Амурской области в ночь на субботу привел к гибели шести человек, сообщает региональное УМВД.

"По предварительной информации, около 01:00 на 41-м километре автодороги Благовещенск - Гомелевка из-за выезда на встречную полосу движения произошло столкновение автомобилей Infiniti и Toyota Corona Premio. От удара автомобиль Infiniti загорелся", - говорится в сообщении.

В результате автоаварии четыре человека (водители и пассажиры обоих автомобилей) от полученных травм скончались на месте происшествия. Два пассажира Toyota были доставлены в больницу, где позже также скончались. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личности погибших устанавливаются.

Приамурье ДТП
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