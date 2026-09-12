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Три человека ранены в результате атаки БПЛА на автомобили в Белгородской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В поселке Борисовка Белгородской области БПЛА атаковали два автомобиля, в результате чего пострадали три человека, сообщает региональный оперштаб в субботу.

"Сегодня ночью в поселке Борисовка FPV-дрон атаковал автомобиль. Один мужчина получил осколочные ранения спины, другой - акубаротравму (...) Кроме того, в посёлке ранним утром в результате удара FPV-дрона по машине у женщины ампутация руки и множественные осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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