Три человека ранены в результате атаки БПЛА на автомобили в Белгородской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В поселке Борисовка Белгородской области БПЛА атаковали два автомобиля, в результате чего пострадали три человека, сообщает региональный оперштаб в субботу.

"Сегодня ночью в поселке Борисовка FPV-дрон атаковал автомобиль. Один мужчина получил осколочные ранения спины, другой - акубаротравму (...) Кроме того, в посёлке ранним утром в результате удара FPV-дрона по машине у женщины ампутация руки и множественные осколочные ранения", - говорится в сообщении.