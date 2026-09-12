Промышленные предприятия Самарской области подверглись атаке БПЛА ВСУ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Промышленные предприятия Самарской области подверглись атаке беспилотников, есть пострадавший, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах в субботу.

"Сегодня утром враг предпринял попытку атаки на промышленные предприятия Самарской области. По оперативным данным, погибших нет. Один житель госпитализирован. Все эвакуационные действия производились слаженно и организовано", - говорится в сообщении.

Губернатор также сообщил, что в результате атаки были повреждены несколько многоквартирных домов, для жителей организован пункт временного размещения (ПВР).

Развернут оперативный штаб, идет ликвидация последствий атаки.

Глава Тольятти Илья Сухих сообщил в своем Мах-канале, что инфраструктура города функционирует в штатном режиме, в поврежденных домах выбиты окна.