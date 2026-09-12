ВС РФ ночью поразили металлургические заводы в Запорожье, Днепропетровске и Кривом роге

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками по целям в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Поражены предприятия украинской металлургической промышленности, обеспечивающие производство продукции военного назначения в городах Запорожье, Днепропетровск и Кривой Рог", - сообщило министерство.