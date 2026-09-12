Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 230 украинских дронов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российскими военными в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ в субботу.

Украинские БПЛА нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и Крымом, сообщило министерство.

По его данным, украинские дроны сбиты ночью над Азовским и Черным морями.