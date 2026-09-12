Российские военные нанесли удары по логистике военных грузов в Одесской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе ночного массированного удара поразили в Одесской области портовую инфраструктуру и важный транспортный объект, заявило Минобороны РФ в субботу.

Ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры и стратегически важный объект транспортной инфраструктуры в Одесской области, обеспечивавшие разгрузку и хранение грузов военного назначения и значительную часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов на Украину, сказано в сообщении министерства.