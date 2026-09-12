"Уралвагонзавод" поставил российской армии партии танков Т-90М и Т-72Б3М

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российским войскам отправлены очередные партии танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, сообщил в субботу "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех").

"Концерн "Уралвагонзавод" (...) поставил в российскую армию очередные партии танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Боевые машины, отправленные российским военным в преддверии Дня танкиста, оборудованы усовершенствованной всеракурсной защитой", - говорится в сообщении пресс-службы.

УВЗ процитировал заявление военного представителя Минобороны РФ о том, что концерн выполняет обязательства в установленные сроки, танки становятся более защищенными.

"Работа над повышением защищенности, эксплуатационных и технических характеристик бронетехники ведется непрерывно с учетом отзывов и пожеланий танкистов с передовой", - сказали в пресс-службе УВЗ.

По официальной информации, Т-90М "Прорыв" - последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

Т-72Б3М - глубоко модернизированная версия советского основного боевого танка Т-72.