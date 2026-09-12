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Свыше 50 мероприятий пройдет на фестивале молодежи в Екатеринбурге в субботу

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 50 различных мероприятий, согласно данным от организаторов, состоится 12 сентября в рамках Международного фестиваля молодежи, проходящего в эти дни Екатеринбурге.

На субботу намечена "Уральская ночь музыки", где выступят, в частности, Niti Dila, Чиж и Ко, DJ Arcane. В кинотеатре покажут фильмы "Выготский" и "День рождения Сидни Люмета", также будет анимационная сессия.

Продолжатся гастрономический фестиваль "Вкус народов мира" и программа площадки "Сказки народов мира".

Пройдет встреча участников фестиваля с космонавтом Олегом Кононенко.

Также продолжится лекционная часть, где начнется Школа государственного управления для иностранных государственных служащих и парламентариев.

Кроме того, пройдут различные ролевые тематические и деловые игры, такие как "Модель АСЕАН", "Молодежная модель Всемирной организации здравоохранения".

Еще в субботу намечены выездные мероприятия и экскурсии для мировой молодежи, в том числе, по Екатеринбургу и уральским городам.

Официальная церемония открытия фестиваля состоится 13 сентября.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Его основными площадками станут выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета, расположенные в микрорайоне Новокольцовский. Участниками станут 10 тыс. человек из 191 страны.

Екатеринбург Международный фестиваль молодежи
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