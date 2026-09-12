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Иностранным журналистам на фестивале молодежи представили возможности Екатеринбурга

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Знакомство с Екатеринбургом и его проектами провели для иностранных журналистов и блогеров в рамках Международного фестиваля молодежи представители Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Порядка 100 иностранных журналистов и блогеров, приехавших в Екатеринбург на Международный фестиваль молодежи, посетили креативный кластер "Домна". Международное медиасообщество познакомили с городом, его проектами и возможностями для дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что во встрече приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Его основными площадками станут выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета. Участниками станут 10 тыс. человек из 191 страны.

Екатеринбург Международный фестиваль молодежи
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