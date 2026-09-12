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Контроль армии РФ над селом Весёлое создал условия для наступления на добропольском направлении

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Контроль российских войск над селом Весёлое в ДНР создал условия для дальнейшего наступления на добропольском направлении, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"После освобождения Весёлого российские подразделения закрепились на новых рубежах. Контроль над населенным пунктом позволил нарушить логистику ВСУ на данном участке и создать условия для дальнейшего наступления на добропольском направлении СВО", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, украинские силы использовали село для удержания обороны и снабжения своих передовых групп.

Согласно информации Минобороны, заходу российских войск в село предшествовала разведка с воздуха. "Операторы БпС вскрыли расположение вражеских огневых точек, блиндажей и маршрутов подвоза, после чего по выявленным целям были нанесены удары дронами и артиллерией", - сообщило министерство.

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"Под прикрытием беспилотников штурмовые группы скрытно продвигались к окраинам села, действуя малыми составами, чтобы не привлекать внимание вражеских расчетов. Выбивать противника из домов и укрытий приходилось последовательно, зачищая строение за строением", - отметили в Минобороны РФ.

Контроль над селом обеспечили действия штурмовых подразделений 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр". О переходе Весёлого под российский контроль министерство обороны заявило в субботу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Весёлое
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