Контроль армии РФ над селом Весёлое создал условия для наступления на добропольском направлении

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Контроль российских войск над селом Весёлое в ДНР создал условия для дальнейшего наступления на добропольском направлении, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"После освобождения Весёлого российские подразделения закрепились на новых рубежах. Контроль над населенным пунктом позволил нарушить логистику ВСУ на данном участке и создать условия для дальнейшего наступления на добропольском направлении СВО", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, украинские силы использовали село для удержания обороны и снабжения своих передовых групп.

Согласно информации Минобороны, заходу российских войск в село предшествовала разведка с воздуха. "Операторы БпС вскрыли расположение вражеских огневых точек, блиндажей и маршрутов подвоза, после чего по выявленным целям были нанесены удары дронами и артиллерией", - сообщило министерство.

"Под прикрытием беспилотников штурмовые группы скрытно продвигались к окраинам села, действуя малыми составами, чтобы не привлекать внимание вражеских расчетов. Выбивать противника из домов и укрытий приходилось последовательно, зачищая строение за строением", - отметили в Минобороны РФ.

Контроль над селом обеспечили действия штурмовых подразделений 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр". О переходе Весёлого под российский контроль министерство обороны заявило в субботу.