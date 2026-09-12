Российская армия взяла под контроль село Весёлое в ДНР

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Под российский контроль перешло село Весёлое в ДНР, заявило Минобороны РФ в субботу.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Весёлое Донецкой Народной Республики", - сообщило министерство.

По данным Минобороны, в течение суток войска группировки "Центр" нанесли удары по украинским силам в ДНР и Днепропетровской области.

"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.