В Астрахани тушат возгорание вторсырья на площади 700 кв. метров

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание в Ленинском районе Астрахани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в субботу.

В сообщении говорится, что пожар произошел на улице Рыбинская, дом 8. "По прибытию подразделений происходит загорание вторсырья, а также экскаватора на площади 700 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 39 человек личного состава МЧС России.

Пострадавших нет.