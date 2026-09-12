Российские военные поразили в порту Одессы судно с грузом для ВСУ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение дня нанесли удар по судну в порту Одессы с грузом военного назначения для армии Украины, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Сегодня днем Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по морским портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов по порту Одесса поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении министерства обороны.