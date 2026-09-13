Россия и Эфиопия обсуждают увеличение поставок удобрений

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Россия намерена увеличить поставки комплексных удобрений в Эфиопию.

Как сообщили министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в интервью ИС "Вести", в настоящее время ведутся соответствующие переговоры с эфиопской стороной.

По ее словам, из России было экспортировано около 0,5 млн тонн комплексных удобрений в Эфиопию.

"Дальше будем обсуждать, как увеличивать поставки. В принципе, конечно, там ситуация достаточно конъюнктурная, - сказала она. - Все зависит от нашего предложения по деньгам, по срокам. Но в целом, по крайней мере, у нас начался достаточно конструктивный диалог".

"Компания "ФосАгро" туда тоже смотрит, как поставлять, как развивать отношения. Это сельскохозяйственная страна, поэтому, конечно, удобрения им нужны" , - добавила Лут.