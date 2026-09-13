Военные РФ сообщили о контроле над селом Черняков в Харьковской области
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль село Черняков в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.
"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширяют внешнюю зону контроля", - говорится в сообщении министерства.
"В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Черняков Харьковской области", - заявили в Минобороны.
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