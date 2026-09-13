Минобороны заявило о поражении логистических центров, объектов энергетики и транспорта Украины

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по связанным с ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, местам хранения беспилотников, сообщили в министерстве обороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам по сборке беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных комплексов и местам их хранения", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 146 районах.