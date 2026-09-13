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Минобороны заявило о поражении логистических центров, объектов энергетики и транспорта Украины

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по связанным с ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, местам хранения беспилотников, сообщили в министерстве обороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам по сборке беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных комплексов и местам их хранения", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 146 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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