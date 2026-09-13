Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается в глубину обороны вооруженных сил Украины, группировки "Запад", "Центр", "Днепр" и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне спецоперации, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орестополь, Криворожское, Коломийцы, Павловка Днепропетровской области, Общее, Голубково, Воскресенка, Светлая Долина и Славное Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, армия Украины потеряла здесь до 285 военных, боевую бронированную машину, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Согласно сообщению Минобороны, подразделения группировки "Запад" за сутки улучшили положение по переднему краю. "Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады президента и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карповка, Рубцы, Белое, Стародубовка Донецкой Народной Республики, Соболевка, Высшее Соленое и Пески Радьковские Харьковской области", - сказали в ведомстве.

Потери украинских сил на данных участках составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, станция радиоэлектронной разведки, сообщили российские военные.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение", - проинформировало Минобороны РФ. За сутки нанесено поражение живой силе и технике 12 украинских бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Водолажское, Марьевка, Ивановка, Новотроицкое в Днепропетровской области, Белозерское, Андреевка, Новоандреевка, Доброполье, Веровка, Юрьевка и Завидово-Кудашево в ДНР, сообщило ведомство.

По данным министерства, потери украинских сил в зоне ответственности группировки составили свыше 420 военных, бронетранспортер, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Балабино, Запорожец, Юльевка, Запасное, Юрковка и Преображенка Запорожской области", - сказали в Минобороны.

По словам военных, группировкой уничтожены до 45 военнослужащих, 26 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция ВСУ.

По информации Минобороны РФ, подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Военные нанесли удары по живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ясногорка, Краматорск, Славянск, Дружковка, Райское, Василевская Пустошь, Новоселовка, Николаевка и Ореховатка в ДНР.

В зоне действий группировки украинские подразделения потеряли до 205 военных, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, сообщили в военном ведомстве.