Две крылатые ракеты сбили над Курском и пригородом

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении двух крылатых ракет над областным центром и прилегающим районом, есть повреждения жилья.

"Сегодня утром наша система ПВО сбила две крылатые ракеты. В результате падения обломков в поселке Юбилейный Курского района поврежден автомобиль, посечены фасады, остекление двух частных домов", - написал он в своем канале в Мах в воскресенье.

Также, по его данным, обломки упали на нескольких улицах Курска. Зафиксированы незначительные повреждения трех домов.