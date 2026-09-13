При атаке БПЛА в Нижнекамске погибли два человека

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск (Татарстан), еще 12 пострадали, сообщает пресс-служба главы Татарстана в воскресенье.

"Один беспилотник попал в дерево и в результате удара повредил стоявший рядом автомобиль, в нем находились 4 молодых человека. Двое погибли, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Всего пострадавших на гражданских и промышленных объектах - 12.

Уточняется, что состояние пострадавших под пристальным вниманием врачей.

По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова в Нижнекамск направился премьер-министр Алексей Песошин.

Раис республики поручил в короткие сроки устранить последствия атаки. В случае необходимости организовать для жителей поврежденных квартир временное размещение. С учетом погодных условий оперативно застеклить окна.

Глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев посетил все объекты, подвергшиеся атаке, службы города ведут работу по ликвидации последствий.