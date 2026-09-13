За ночь над российскими регионами сбиты 389 беспилотников ВСУ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Чувашией и над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.