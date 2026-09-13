В группировке "Север" сообщили о заблокированных в "котле" в Харьковской области до 10 батальонов ВСУ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Разгром "котла" с оставшимися десятью украинскими батальонами в Харьковской области позволит снизить боевой потенциал ВСУ на данном направлении, заявил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" Роман Шкроба.

"После разгрома противника в этом котле, его уничтожения, существенно снизится боевой потенциал противника на этом направлении", - сказал он в интервью ИС "Вести".

"В настоящий момент остаются заблокированными до 10 батальонов вооруженных сил Украины", - сообщил Шкроба.

По его словам, площадь самого "котла" составляет более 400 кв. км. "На начало операции площадь составляла более 450 кв. км", - сказал Шкроба.

Он отметил, что в "котле" на харьковском направлении находится основная часть ударной группировки ВСУ. "Состав группировки, которая находится в окружении, - это погранвойска, это территориальная оборона, это регулярная армия вооруженных сил Украины. Это подготовленные военнослужащие, которые проходили долгое время обучение, неоднократно участвовали в боевых действиях", - сказал командир.

По его словам, в основном удары украинской группировки приходятся на гражданских. "Страдает гражданское население, которое находятся в основном в Шебекинском районе Белгородской области", - отметил он, добавив, что после разгрома группировки ВСУ и за счет увеличении полосы безопасности более чем на 50 км жителям станет намного спокойнее.

По информации командира, в районе окружения осталось взять под контроль 26 населенных пунктов, из них на волчанском направлении - 8, на валуйковском -18.

"Продолжаем освобождение еще четырех населенных пунктов - это Приколотное, Гогино, Ольховатка, Малая Волчья", - сказал он.

Всего с начала сентября в районе окружения уничтожено 305 военнослужащих ВСУ, сообщил Шкроба.