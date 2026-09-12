Минобороны сообщило, что армия РФ сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сжимают кольцо окружения подразделений армии Украины в Харьковской области, расширяют внешнюю зону контроля, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля", - говорится в сообщении министерства.

"Пресечены две попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области", - сообщило военное ведомство.

По его данным, в течение суток нанесено поражение живой силе и технике окруженных подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотное, Малая Волчья и Бузово, а также блокированных формирований ВСУ в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области.

Согласно данным Минобороны, уничтожены до 125 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, три квадроцикла и 12 наземных роботизированных комплексов. "В плен сдались двое украинских военнослужащих", - сообщило министерство.

Кроме того, по информации ведомства, за сутки группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченково, Гоптовка и Лозовая Харьковской области.

"В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Великая Рыбица, Хотень, Эсмань и Кияница", - сказали в министерстве.

Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" украинская армия потеряла более 215 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 17 автомобилей, сообщило Минобороны РФ.