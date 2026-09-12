РФ проинформировала МАГАТЭ о завершении ремонта Днепровской линии на ЗАЭС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что российская сторона сообщила МАГАТЭ о завершении ремонта Днепровской линии Запорожской АЭС.

"Мы проинформировали неоднократно МАГАТЭ о том, что с нашей стороны Днепровская линия отремонтирована, осталось ее с той стороны запитать. Решений пока никаких нет", - сказали он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Лихачев отметил готовность "в любое время принять (гендиректора МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, заблаговременно предупредив о его визите через территорию Российской Федерации и соблюдении полного режима безопасности в рамках ответственности министерства обороны и Росгвардии".

"Пока даты (встречи - ИФ) нет. Пока договорились лишь о ротации инспекторов на следующей неделе, но мы все живем уже в предчувствии 70-й конференции МАГАТЭ, она откроется утром в понедельник в Вене. Эти вопросы будут поставлены нами и в ходе переговоров с Рафаэлем Гросси, и в ходе, конечно, нашего выступления в генеральной сессии", - сказал глава "Росатома".