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РФ проинформировала МАГАТЭ о завершении ремонта Днепровской линии на ЗАЭС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что российская сторона сообщила МАГАТЭ о завершении ремонта Днепровской линии Запорожской АЭС.

"Мы проинформировали неоднократно МАГАТЭ о том, что с нашей стороны Днепровская линия отремонтирована, осталось ее с той стороны запитать. Решений пока никаких нет", - сказали он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Лихачев отметил готовность "в любое время принять (гендиректора МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, заблаговременно предупредив о его визите через территорию Российской Федерации и соблюдении полного режима безопасности в рамках ответственности министерства обороны и Росгвардии".

"Пока даты (встречи - ИФ) нет. Пока договорились лишь о ротации инспекторов на следующей неделе, но мы все живем уже в предчувствии 70-й конференции МАГАТЭ, она откроется утром в понедельник в Вене. Эти вопросы будут поставлены нами и в ходе переговоров с Рафаэлем Гросси, и в ходе, конечно, нашего выступления в генеральной сессии", - сказал глава "Росатома".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ Росатом Алексей Лихачев
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