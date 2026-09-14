Прием заявлений на участие в ДЭГ на выборах в Госдуму завершается 14 сентября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Срок подачи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных с ними выборах завершается в 23:59 (по московскому времени) 14 сентября.

Как ранее сообщили в ЦИК РФ, заявления граждан на участие в ДЭГ на портале Госуслуг принимались с 00:00 3 августа. Это касается голосования на федеральном портале ДЭГ. Избиратели Москвы голосуют на региональной платформе без предварительной подачи заявления.

ДЭГ на выборах 18-20 сентября пройдет на федеральной платформе в 32 регионах России, а также в Москве. На выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах ДЭГ смогут использовать более 48 млн потенциальных избирателей.

Избиратели, которые подали заявление на ДЭГ, но не смогли проголосовать онлайн, смогут получить бумажные бюллетени на избирательных участках в пределах избирательного округа, сообщила ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Тестовое дистанционное электронное голосование проводилось 9 и 10 сентября на территории 32 субъектов России. В нем приняли участие избиратели, которые подали заявление на участие в ДЭГ до 7 сентября. "Это более 3 млн человек", - уточнила ранее Памфилова.

Помимо этого, в 23:59 (по московскому времени) 14 сентября завершается срок подачи заявлений на портале Госуслуг от избирателей, которым понадобится помощь волонтеров на избирательном участке в день выборов - например, сопровождение или помощь в передвижении.

13 августа пресс-служба Минцифры сообщила о запуске на портале Госуслуг сервиса для избирателей, которым понадобится помощь волонтеров на избирательном участке. Сервисом "Волонтеры на избирательном участке" могут воспользоваться жители всех регионов, кроме Москвы, Брянской и Курской областей. Сервис полезен избирателям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям, родителям с маленькими детьми и другим гражданам.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.