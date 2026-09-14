Аэропорт Сочи работает по согласованию

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Сочи отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены в аэропорту Сочи минувшим вечером также для обеспечения безопасности полетов.